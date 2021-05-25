«Сбросила 5 килограммов»: Долина в белоснежном платье-жакете и на шпильках пришла на «Жару»

Артистка одна из первых посетила pre-party фестиваля «Жара», который прошел в Москве. Она призналась, что еще сильнее похудела.

За время пандемии звездам пришлось отменить концерты, а фестиваль «Жара», который организовывает Эмин Агаларов, в Москве не проводился. Однако этой весной жизнь не только обычных людей, но и знаменитостей стала возвращаться в прежнее русло. Так, 25 мая в новом ресторане Zafferano состоялось pre-party фестиваля «Жара», который пройдет летом. Это мероприятие привлекло внимание многих селебрити.

Одной из первых на ковровой дорожке появилась Лариса Долина. Артистка недавно похудела на 20 килограммов и сменила гардероб. Поклонники считают, что она даже помолодела. В последнее время певица не боится носить мини. На этот раз она тоже пришла в платье-жакете, показав стройные ноги. Образ дополнили лодочки в тон и золотая сумка. Лариса Александровна сделала объемную прическу и макияж с акцентом на губы.

«У Меня много дел летом. Отдыхать буду летом перед Новой волной», — рассказала звезда корреспонденту портала Teleprogramma.pro. «Сбросила 5 килограммов», — похвасталась она.

Многие присутствующие любовались Долиной. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Она выглядела, как всегда, стильно. К слову, Алена Свиридова, которая моложе коллеги на восемь лет, появилась на вечеринке в кремовом свитере в полоску и светлых брюках с подворотами. Она вспомнила, как проходили съемки клипа на трек «Розовы фламинго». По ее словам, тогда певица сильно замерзла. По всей видимости, это заставило ее утеплиться теперь.

Также среди гостей были: Наталья Подольская, Анатолий Цой, Глюкоза, Митя Фомин, певица Слава, Ани Лорак и другие известные персоны.

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