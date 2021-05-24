«Будем жечь!»: 65-летняя Долина предстала со своей внучкой в одинаковых принтованных джинсах

Лариса Долина всегда умела удивлять публику. Артистка не скрывает, что обладает талантом и сильным голосом. Ко всему прочему, ее обаянию могут позавидовать даже более молодые коллеги. Недавно певица призналась, что похудела на 20 килограммов. Это не осталось без внимания, так как она сменила гардероб. Теперь артистка все чаще носит силуэтные платья, выбирает шорты и даже лосины. Поклонники считают, что она даже помолодела.

Недавно Долина оделась в одинаковые алые костюмы с дочкой Ангелиной. Тогда они повеселились на дискотеке. А теперь артистка решила показать свой стильный family look с внучкой Александрой. 65-летняя певица облачилась в принтованные джинсы, кроссовки и футболку с актуальным принтом тай-дай. В точно таком же наряде предстала ее девятилетняя внучка. Они позировали вдвоем перед тем, как выступить на концерте «Непосед».

«Мы в Крокусе, готовимся к выходу с Бусей (Сашулей), споем „Половинку“ Вити Резникова! Настроение классное. Передаем его вам, друзья!» — заявила звезда.

«Мы будем жечь на сцене!» — заверила Лариса Александровна.

Поклонники пришли в восторг от образа певицы. Многие отметили, что она красивая бабушка. «От вас так и веет позитивом, удачного выступления!», «Лариса Александровна все краше и краше с каждым днем», «Красотки! Болеем за вас!!! Жгите!», «Очень милые», «Сашулька выше бабушки вот-вот будет», «Образы суперские», — прокомментировали пост подписчики.

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