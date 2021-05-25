Прогулки с папой: Эмин облачил младшую дочку в полосатые лосины и толстовку с принтом «тай-дай»

Эмин Агаларов является не только певцом, но и бизнесменом. Он занимает пост первого вице-президента группы компаний Crocus Group. Более того, каждый год мужчина организовывает фестиваль «Жара», на котором собирает звезд шоу-бизнеса. Примечательно, что в прошлом году он снова стал завидным холостяком. Артист расстался со своей женой Аленой Гавриловой, прожив с ней менее двух лет. У них подрастает дочка Афина.

Агаларов успел доказать, что он примерный отец. От первого брака с Лейлой Алиевой у него также есть двое сыновей и приемная дочка. Со всеми наследниками певец старается видеться. Он даже минувшей зимой смог с ними провести отпуск. А так как Гаврилова все чаще видится с подругами и посещает разные мероприятия, Эмин с радостью приглядывает за младшей дочкой. На днях он провел время с девочкой и своей мамой, которая приехала в гости.

Утро 25 мая бизнесмен снова смог провести с наследницей. Они отправились гулять по территории комплекса для отдыха Agalarov Golf and Country Club. На новом фото Эмин запечатлелся с крохой, которую держал на руках. Девочка предстала в стильном наряде. На ней были полосатые лосины и толстовка с принтом «тай-дай», который становится все популярнее.

Поклонники восхитились тем, какой певец заботливый папа. При этом многие назвали двухлетнюю девочку модницей. Вот что пишут фанаты:

«Какая милота», «Супер папа! Со всеми детьми находит время провести», «Как подросла Афиночка», «Счастье быть родителем, а отцовство только украшает тебя», «Быстро, Эмин, принцесса растет», «Такая она у тебя модница», «Каждый раз в новом наряде».

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