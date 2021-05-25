«Модно — двойные брови»: Подольская в платье-бюстье со шлейфом небесного цвета устроила фотосессию

Певица не могла сама идти в очень пышном наряде, поэтому на выручку к ней пришли помощницы.

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают дети. Старшему сыну Артемию уже пять лет, а вот младшему Ивану только семь месяцев. Несмотря на то, что певица любит сцену, зимой она делала перерыв в работе, чтобы побыть с детьми и вернуться в форму после родов. Теперь она уже активно участвует в различных светских раутах, а недавно девушка отметила свой день рождения.

Как и другие женщины, Наталья любит наряжаться. Недавно она посетила премию RU.TV в пышном алом платье с многоярусной юбкой. Однако задержаться на мероприятии певица не смогла, так как дома ее ждали дети. 25 мая артистка устроила фотосессию. Она с радостью снова нарядилась в пышное платье-бюстье из фатина небесно-голубого цвета. Наряд с длинным шлейфом дополнили сливочные лодочки и необычный макияж.

«А вы знали, что сейчас модно — двойные брови? Это платье можно только со свитой носить», — призналась звезда.

Она показала, как идет по набережной, а наряд ей помогают придерживать помощницы. Но позже платье прикрепили к палубе теплохода. Подольская приняла грациозную позу и показала красоту своих ног.

«Иногда в одном кадре участвуют несколько человек, которые за кадром», — отметила девушка.

Поклонники отметили, что артистке идет сказочный образ. Наряд с многоярусной воздушной юбкой выглядел броско. Фанаты одарили звезду комплиментами.

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