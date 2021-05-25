«Незачем нагружать своим мнением»: Орбакайте рассказала об осторожности в общении с сыном

Отмечающая свой 50-летний юбилей Кристина Орбакайте дала большое интервью, в котором затронула многие моменты из жизни своей звездной семьи. Немало слов певица высказала о своем сыне — 30-летнем Никите Преснякове, который тоже стал музыкантом и актером.

Начиная собственную творческую карьеру, молодой человек сразу дистанцировался от своих знаменитых родителей. Орбакайте поделилась, что понимает такое поведение наследника: во времена ее молодости не было социальных сетей, и хейтеры могли затравить звездного ребенка только через СМИ. Ее сын же вырос в годы, когда уже любой злопыхатель может написать артисту, что угодно, в том числе, и обвинить в золотой ложке во рту.

«У Никиты сложнее: у меня все-таки только мама, а у него — все. Он очень категоричен в этом плане, порой не дипломатичен, но родной же, поэтому мы его понимаем, знаем, что ему сложно. Но мы друг другу не протеже: он мне вдруг говорит, что прошел кастинг, что участвует в чем-то. Это для меня бывает сюрпризом, и я очень горжусь, что он не останавливается, все время ищет себя», — цитирует Кристину MK.ru.

Журналисты спросили у певицы, обсуждает ли старший сын с ней свое музыкальное творчество, получается ли дать ему профессиональный совет.

«Да, и иногда он даже прислушивается, — ответила Орбакайте. — С другой стороны, незачем нагружать своим мнением. Я очень аккуратно, осторожно это делаю, потому что и сама не очень любила, когда на меня давили».

Она добавила, что ее звездная мама тоже не докучала дочке советами — больше наблюдала со стороны. Да и возможности что-то обсудить не было — девушку сразу закружила череда концертов и гастролей, зрители очень быстро поняли, что это не «дочка Пугачевой», а самобытная певица Кристина Орбакайте. Став старше и пережив период, когда ты кажешься себе самым умным, артистка сама пошла за советами к звездной матери. Сегодня она видит эти же этапы взросления у своего сына.

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