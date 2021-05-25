«Ты знай — я всегда рядом»: Киркоров поделился архивными фото с Орбакайте в честь ее 50-летия

Филипп Киркоров был мужем Аллы Пугачевой. Они прожили вместе 11 лет. Общих детей у них нет, но певец успел полюбить дочку Примадонны от первого брака Кристину Орбакайте как родную. Примечательно, что раньше он часто приходил в гости к бывшей жене, привозил подарки ее мужу Максиму Галкину и двойняшкам Лизе и Гарри. Но последние два года король отечественной эстрады не пересекается с Аллой Борисовной.

больше по теме За что Кристина Орбакайте обижена на Аллу Пугачеву 25 мая Кристина Орбакайте отмечает юбилей. Поздравляем!

25 мая Орбакайте отмечает свой юбилей. Дочке Аллы Пугачевой исполнилось 50 лет. Она долго готовилась к этому событию и решила устроить вечеринку для родных и близких. С утра певица стала принимать поздравления. Ее поздравила мама, отчим Максим, а также многие друзья. Не смог остаться в стороне и Киркоров, который с ней поддерживает теплые отношения. Он поделился архивными фото, на которых то носит Кристину на руках, то смешит ее. Артист даже показал ее в молодости с рыжими волосами.

«Моя дорогая Кристина! С днем рождения, с юбилеем! Восхищаюсь тобой и твоим талантом. Ценю нашу дружбу. Дорожу нашими отношениями. Желаю, чтобы каждый твой новый день был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями, радостными встречами с друзьями и близкими тебе по духу людьми, всех благ и удовольствий жизни. Пусть тебя всегда окружают только хорошие, верные и искренние люди.

Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам. Но мы обязательно спланируем что-нибудь оригинальное в честь твоего юбилея. Вечером обниму тебя и зацелую!» — написал Филипп Бедросович.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Орбакайте не стареет. Примечательно, что на праздник к Орбакайте собирается пойти Галкин. Скорее всего, Пугачева тоже не упустит шанса поздравить дочку лично, а это значит, что Примадонна, возможно, впервые увидится с Киркоровым за долгое время.

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