«Ты знай — я всегда рядом»: Киркоров поделился архивными фото с Орбакайте в честь ее 50-летия

Филипп Киркоров был мужем Аллы Пугачевой. Они прожили вместе 11 лет. Общих детей у них нет, но певец успел полюбить дочку Примадонны от первого брака Кристину Орбакайте как родную. Примечательно, что раньше он часто приходил в гости к бывшей жене, привозил подарки ее мужу Максиму Галкину и двойняшкам Лизе и Гарри. Но последние два года король отечественной эстрады не пересекается с Аллой Борисовной.
25 мая Орбакайте отмечает свой юбилей. Дочке Аллы Пугачевой исполнилось 50 лет. Она долго готовилась к этому событию и решила устроить вечеринку для родных и близких. С утра певица стала принимать поздравления. Ее поздравила мама, отчим Максим, а также многие друзья. Не смог остаться в стороне и Киркоров, который с ней поддерживает теплые отношения. Он поделился архивными фото, на которых то носит Кристину на руках, то смешит ее. Артист даже показал ее в молодости с рыжими волосами.
«Моя дорогая Кристина! С днем рождения, с юбилеем! Восхищаюсь тобой и твоим талантом. Ценю нашу дружбу. Дорожу нашими отношениями. Желаю, чтобы каждый твой новый день был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями, радостными встречами с друзьями и близкими тебе по духу людьми, всех благ и удовольствий жизни. Пусть тебя всегда окружают только хорошие, верные и искренние люди.
Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам. Но мы обязательно спланируем что-нибудь оригинальное в честь твоего юбилея. Вечером обниму тебя и зацелую!» — написал Филипп Бедросович.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Орбакайте не стареет. Примечательно, что на праздник к Орбакайте собирается пойти Галкин. Скорее всего, Пугачева тоже не упустит шанса поздравить дочку лично, а это значит, что Примадонна, возможно, впервые увидится с Киркоровым за долгое время.