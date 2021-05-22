Вот это улыбка: 72-летняя Пугачева в джемпере оверсайз и морковных лосинах предстала на террасе

Примадонна позировала в лучах солнца. Она призналась, что у нее день прошел отлично.

Алла Пугачева уже почти 20 лет счастлива с Максимом Галкиным. Они с улыбкой воспринимают шутки о разнице в возрасте. Влюбленные живут в замке и воспитывают двойняшек: Лизу и Гарри. Малышей семь лет назад паре родила суррогатная мать. теперь они уже ходят в школу. Примадонна признавалась, что именно дети заставляют ее следить за своей внешностью и наряжаться. При этом она не боится того, что стареет.

В этом году Пугачева стала чаще выходить в свет. Почти год она соблюдала самоизоляцию, поэтому теперь ходит в гости к друзьям и даже недавно повеселилась на дне рождения своей внучки Клавдии. Но и дома артистка не скучает, так как дети любят с ней играть, заниматься музыкой и даже кулинарией. На днях Гарри даже приготовил пышки для мамы. По всей видимости, Алла Борисовна 22 мая много гуляла и даже устроила посиделки на террасе в саду.

В соцсети звезда поделилась редким фото. Она предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Слипоны и сумка с принтом дополнили ее лук. Впервые за долгое время Пугачева завила кудри, которые любила носить лет 10 назад. Она продемонстрировала тонкие щиколотки, позируя в лучах солнца.

«Отличный был денек», — заявила Примадонна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Они отметили, что даже в домашнем облачении она выглядит свежо и молодо. «Солнечная, счастливая, такая красивая. Очень любим», «Выглядите бесподобно», «Так выглядит счастливая женщина», «Аллочка вы чудо!», «Очень красивая», «Прям светитесь», — прокомментировали пост подписчики.

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