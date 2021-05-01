«Суррогатные варианты существуют»: Эмин Агаларов рассказал, сколько хочет детей в своей семье

Певец Эмин Агаларов в эфире шоу «Все к лучшему!» с Юлией Барановской на «Русском радио» заявил, что мечтает о еще как минимум четырех наследниках.

«У меня четверо детей. И я планирую еще как минимум четверых. Причем уже в этом году. Ну а что? Суррогатные варианты существуют. У артистов это сейчас модно вообще-то. Разные есть варианты. Я построил большой дом. Сейчас достраиваю там спальни. Я хочу, чтобы у меня было много детей. Я имею на это право». Эмин Агаларов

Как отметил певец, сейчас у него два мальчика и две девочки. «Хочу еще двух мальчиков и двух девочек, а потом можно будет сделать паузу на несколько лет. Все мои дети абсолютно разные. Они очень непредсказуемые. Каждый идет по своей линии. Сын Али, к примеру, уже рэп читает. Я уже даже у него в клипе снимался. Я считаю, что лет до 13-14 надо финансово поддерживать ребенка, а потом они уже сами должны начинать зарабатывать на яхты и пароходы. Организовывать свой бизнес», — заявил Агаларов.

Напомним, что Эмин Агаларов расстался со своей последней женой моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему наследницу Афину. О новых отношениях он пока не рассказывал.

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