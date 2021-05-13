В едином цвете: постройневшая Лариса Долина в зауженных брюках и на каблуках посетила театр

Лариса Долина в прошлом году отметила юбилей. Примечательно, что в 65 лет она ведет активный образ жизни. Певица преподает в вузе, а также участвует в различных фестивалях и конкурсах в качестве члена жури. Ее также можно увидеть в телевизионных шоу. Недавно артистка смогла похудеть на 20 килограммов. Она не стала скрывать, что ей пришлось приложить для этого усилия. Зато Лариса смогла обновить свой гардероб и теперь она чаще всего делает акцент на стройных ногах.

Не так давно Долина призналась, что с радостью носит шорты и мини-юбки, так как может себе это позволить. Более того, для выступлений она все чаще выбирает короткие платья с пайетками и бахромой, а также наряды из струящихся тканей. А вот для похода в театр артистка выбрала сдержанный образ в едином цвете. Лариса Александровна облачилась в черный костюм с зауженными брюками и босоножками на каблуке. Наряд подчеркивал ее тонкие щиколотки.

«Вчера со Светой Журовой, олимпийской чемпионкой (горжусь дружбой с этой выдающейся женщиной) побывали в театре Оперетты на очень необычном спектакле. Аркаша Укупник — тот самый композитор, написавший песню Стена, стал автором музыки к новому мюзиклу „Ромео и Джульетта 20 лет спустя“ Придумано лихо, сюжет любопытный: что бы могло произойти с героями Шекспира, если бы не печальный финал…» — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что певица выглядит не только элегантно, но и очень молодо. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая», Каждый раз, смотря на новые фото, убеждаюсь в том, что выглядите вы лучше некуда«, «Вы муза», «Вот смотрю на фото, где вы с кем-то, а взгляд падает только на вас», «Очень красивая! Голос мощный, как много лет назад», — прокомментировали пост подписчики.

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