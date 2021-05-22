«Зарабатываю деньги голосом»: Долина «осадила» Волю, который предложил ей обогатиться на соцсетях

Шоумен намекнул звезде, что было бы неплохо подумать о дополнительном доходе.

Певица Лариса Долина в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ достаточно жестко поставила на место ведущего Павла Волю.

«У нас в гостях эстрадная, джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина. Обожаемая миллионами. 29 марта 2021 года Лариса Долина завела свою страницу в Instagram. Хотя раньше категорически отказывалась от аккаунтов в соцсетях», — заявила в начале выпуска ведущая шоу Марина Кравец.

«Это правда, да? А зачем вам Instagram? Вы хотите зарабатывать 50 тысяч рублей в неделю, не выходя из дома?» — подшутил Воля.

«Я зарабатываю деньги своим голосом, дорогой. И только». Лариса Долина

«Но все-таки можно иногда делать ставки на спорт. Главней всего ставки на спорт», — вступил в беседу ведущий Гарик Харламов.

«Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Гарик», — заметила народная артистка.

«Я просто подкидываю бизнес-идею», — заметил шоумен.

Отметим, что последний выпуск Comedy Club был полностью посвящен Марине Кравец. Единственной женщине-резиденту шоу исполнилось 37 лет. В связи с этим она провела вступительную часть программы вместе с Волей и Харламовым.

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