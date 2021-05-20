«Браво!»: 65-летняя Долина в алом костюме оверсайз и на шпильках затмила дочку на дискотеке

Лариса Долина не скрывает, что за минувший год похудела на 20 килограммов. Артистка даже сменила гардероб, так как долго ждала повода. Теперь она все чаще носит платья, блузки и даже мини-шорты. По словам певицы, она может себе это позволить. Теперь 65-летняя звезда обладает стройной фигурой. Более того, она стала выглядеть более молодо. Блондинка активно участвует в концертах и снимается в телепередачах.

Порой Лариса Александровна позволяет себе и развеяться. Как известно, она преподает в вузе и играет в театре. Это отнимает немало сил у певицы. Но 19 мая Долина отметила день рождения своей дочки Ангелине. Девушке исполнилось 38 лет. По такому случаю они отправились в ресторан, где их ждали друзья. Долина облачилась в алый костюм оверсайз в бельевом стиле и туфли-лодочки на шпильках. В таком же наряде была и именинница, но без каблуков.

В какой-то момент застолье перешло в дискотеку. Не только Ангелина, но и ее мама вышли на танцпол, чтобы показать класс. Долина так ритмично двигалась и демонстрировала грацию, что привела публику в восторг. Она смогла затмить свою дочку, которая не всегда поспевала за ней.

«Браво, Лариса Александровна!» — выкрикивали из зала.

Поклонники тоже восхитились артисткой. Многие в очередной раз отметили, что она выглядит моложе своих лет. «Ух ты!», «Красный цвет — цвет вызова, независимости и самодостаточности», «Вы точно не остались незамеченно», «Какие красотки, но мама — шедевр», «Такие танцы — услада для глаз», «Как вы умудряетесь еще и так двигаться», «Красота во всем», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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