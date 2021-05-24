Проскурякова встретилась с друзьями на Патриарших в молочном жакете и джинсах с бахромой

Такие простые брюки сейчас в тренде, и они отлично подчеркивают стройность.

Юлия Проскурякова отметилась на Патриарших прудах в Москве со своим одногруппниками из ГИТИСа.

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«Обожаю дружить и очень люблю своих друзей из института! С некоторыми мы дружим уже около 20 лет, на фото практически все, и эта дружба всегда приносит радость!» — написала она в личном блоге.

Жена Игоря Николаева примерила на встречу с приятелями простой, но в то же время модный образ. Она вслед за Валерией поддержала тренд на белый цвет, выбрав удлиненный жакет в его молочном оттенке. А также джинсы-дудочки из классического голубого денима. Их низ оказался укороченным с необработанным швом, образуя естественную бахрому.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» как-то признавался, что частенько обрезает брюки из денима сам, а затем отправляет их в стиральную машинку, чтобы концы приобрели актуальную небрежность.

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