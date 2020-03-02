Александр Рогов продемонстрировал джинсы, которые красиво подчеркивают талию и бедра

Многие женщины вынуждены отказываться от такого популярного вида одежды, как джинсы. И совершенно напрасно. Современные дизайнеры сегодня предлагают модели, которые разработаны специально для сложных фигур.

Один из таких вариантов показал стилист и ведущий программы «Рогов в городе» на СТС Александр Рогов.

«Это так называемый манс-джинс с широкими бедрами. Обратите внимание, здесь есть классная фишка – резинка сзади, за счет которой джинсы хорошо садятся на талии и очень красиво подчеркивают линию бедер», – рассказал он в программе.

Стилист также посоветовал модницам обратить внимание на платья, скроенные по косой. Они придают фигуре женственность, эффектно ложась на линию бедер.