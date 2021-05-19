Не выходят из моды вторую весну: 43-летняя Климова в кипенно-белой сорочке примерила джинсы с бахромой

В свои 43 года Екатерина Климова не только построила успешную карьеру в кино и театре, она также четырежды стала мамой. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила дочку Елизавету, ей 19 лет. В браке с Игорем Петренко на свет появились сыновья: Матвей и Корней. В союзе с Гелой Мести — дочка Белла.

На одной из фанатских страничек Климовой в Instagram появилось фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. В кадре Екатерина позировала в кипенно-белой сорочке оверсайз и узких джинсах прямого кроя с бахромой внизу. Таким образом, экс-возлюбленная Гелы Месхи совместила сразу несколько трендов. Изюминкой образа стали остроносые ботильоны. А вот дочка актрисы — Елизавета позировала в бальном платье из органзы с цветовым градиентом.

Стоит отметить, что такой фасон брюк из денима не выходит из моды уже вторую весну. Джинсы прямого кроя стали альтернативой для скинни. Особенно, если речь идет о женщинах с фигурой, требующей визуальной коррекции. Еще Эвелина Хромченко утверждала, что узкие брюки скинни подойдут только исключительно стройным девушкам.

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