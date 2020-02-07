Звездный стиль

Голливудский стиль: Валерия накинула белый жакет поверх платья-комбинации из шелка

Исполнительница составила white-look для свежей фотосессии.

Голливудский стиль: Валерия накинула белый жакет поверх платья-комбинации из шелка
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина отдала предпочтение монохромному наряду. Для новой фотосессии певица составила white-лук, примерив платье-комбинацию из шелка. Поверх своего одеяния Валерия накинула приталенный удлиненный жакет. В эфире программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко говорила о том, что этот предмет гардероба будет пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола, назвав этот стиль голливудским. Образ певицы дополнили белые кожаные сапожки.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность певицы.

Историк моды подметил, что Валерия тщательно следит за своей фигурой и состоянием кожи. По словам телеведущего, возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина, без преувеличения выглядит великолепно. Эксперт в сфере моды не сомневается, что ровесницы артистки вполне могли бы брать с нее пример там, где речь заходит о заботе о собственном имидже.

Васильев уточнил, что Валерия одевается в стиле гламурный минимализм. У артистки ярко выраженное чувство меры: лишние бусы, браслеты или перстни — это не про нее. Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что супруга Иосифа Пригожина отдает себе отчет в том, что обладает достаточно броской и эффектной внешностью. По этой причине у певицы нет перебора со стразами, жемчугами или блестками.

По словам историка моды, возлюбленная музыкального продюсера всегда выглядит статусно, четко понимая, какие цвета и оттенки ей подходят.

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Голливудский стиль: Валерия накинула белый жакет поверх платья-комбинации из шелка
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