«Просто невероятной красоты!»: Пелагея запечатлела дочку в алом платье с модным принтом

Пелагея известна многим зрителям. Она не только выступает со своим коллективом, исполняя народные песни и романы. Девушка также не раз сидела в кресле жюри в шоу «Голос». Как известно, в прошлом году певица пережила развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Спортсмен теперь живет с новой избранницей, а вот артистка сосредоточила внимание на карьере. Несмотря на свою занятость, все свободное время она посвящает дочке Таисии.

Минувшей зимой девочке исполнилось четыре года. Тогда Пелагея свозила ее на Мальдивы. Они отметили это событие вдвоем. Однако с папой девочка тоже видится. Телегин встречал Рождество вместе с экс-женой и наследницей. Обычно певица не берет девочку на красные дорожки или шумные мероприятия. Однако они часто вместе наряжаются для прогулок. Так недавно артистка запечатлела кроху в кафе в летнем сарафане.

А теперь Пелагея подловила девочку, которая нарядилась и любовалась собой в зеркало. Таисия была в алом платье с модным принтом «мильфлер». Недавно наряд с таким принтом надела Полина Гагарина. Образ малышки дополняли колготки в тон, кеды и четыре банта в косичках. Платье имело воротник «Клондин», который тоже актуален этой весной.

«Очень красивая! Да, Тась?» — отметила певица. «Спасибо!» — кокетливо ответила девочка. «Просто невероятной красоты!» — добавила мама. «Даже красивее, чем ты?» — спросила Таисия. «Боюсь, что да», — призналась Пелагея. «Ну надо уступать», — подумав, сказала малышка. «Правда? Ну я рада, что ты красивее меня. Пойдем, дочь», — заключила звезда.

Поклонники восхитились трогательным видео. Многие отметили, что девочка пошла в маму. «Мои ж вы хорошие. Тася — чудо в бантиках, не иначе», «Ну какая она сладкая», «Невозможная кокетка», «Обе девушки невероятные красавицы!», «Очаровательные глазки, очаровали, вы меня», «Хорошая такая», — прокомментировали пост подписчики.