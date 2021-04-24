Сама нежность: 34-летняя Пелагея в платье с цветочным принтом отправилась на съемки КВН

Пелагея полюбилась публике, когда стала участвовать в шоу «Голос». Она умело находила подход к артистам любого возраста и очаровывала улыбкой. Однако в последние годы певица участвует в других проектах. Она также много гастролирует. В прошлом году девушка пережила развод с Иваном Телегиным. Однако это пошло ей только на пользу. Поклонники заметили, что она постройнела и похорошела.

Вот уже около года Пелагея попадает в состав членов жюри в КВН. Каждый раз она выбирает женственные образы для съемок этого проекта. Если в прошлый раз Ольга Бузова попала в знаменитый зал и ставила оценки командам. То 24 апреля вновь исполнительница русских народных песней отправилась на игру. На этот раз она покрасовалась в весеннем наряде. 34-летняя блондинка облачилась в черное платье с цветочным принтом.

Легкие локоны и нежный макияж дополнили ее романтичный образ. Разрез на юбке позволил ей показать ноги.

«К съемкам новой игры КВН готова», — заявила она.

Поклонник заявили, что соскучились по Пелагее. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что она находится в отличной форме. «Поль, ну просто невероятная красотка!», «Вы превосходна», «Как я рада, Боже мой», «Поля, какая красивая! Слов нет! Восторг полнейший, да и только!», «Как же хорошо, что Вы возвращаетесь в жюри!!! Вы красавица!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что артистка воспитывает дочку Таисию.

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