«Невероятно!»: Полина Гагарина в белом платье в цветочек показала синяки на руках и ногах

Полина Гагарина привыкла много работать. Она занимается вокалом с юного возраста и побеждала на «Фабрике звезд». Но слава к ней пришла после участия в «Евровидении». Хоть девушка и заняла второе место, у нее появилась армия поклонников по всему миру. Артистка старается поддерживать свой имидж хорошей и хрупкой девушки. Даже образы она подбирает нежные и женственные. С наступлением весны певица все чаще носит легкие платья.

Последние несколько дней Полина провела на съемках. Она успевала делиться только утренними селфи. Накануне певица так много времени провела на работе, что поспала только три часа. Однако она только рада стараться ради красивого клипа. По всей видимости, артистка готовит что-то зрелищное. Гагарина регулярно занимается спортом, но даже с ее подготовкой девушка получила множество синяков.

На новом фото певица предстала в коротком белом платье с цветочным принтом. Наряд с рукавами-фонариками не скрыл синяков на руках и ногах.

«Коротко о съемках клипа! Это было невероятно! Напишу об этом отдельных пост! А пока давайте посчитаем, сколько синяков вы видите! Победителю конфетку», — шутливо написала звезда.

Гагарина была без макияжа. Она не стесняется своей естественной красоты. Поклонники одарили комплиментами артистку. «Мы не хотим считать, потому что переживаем!», «Боец, терминатор! Ждем новую работу с нетерпением!», «Полина, берегите себя!!!! Вы нам нужны», «Очень много синяков! Берегите себя», — прокомментировали пост подписчики.

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