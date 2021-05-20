Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут третьего ребенка

В четверг футболист объявил, что с новой женой Анастасией Костенко они ждут третьего ребенка. У пары также подрастают две дочки – трехлетняя Милана и годовалая Ева.

— Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей! – написал Тарасов в своем Инстаграме.

Пол ребенка будущие родители пока не знают, но отмечают, что будут рады как мальчику, так и девочке.

У Тарасова есть также дочь от первого брака – 12-летняя Ангелина. Какой-то период времени они не общались из-за алиментов. Однако недавно девочка приехала к спортсмену в гости. Поклонники решили, что футболист разрешил разногласия с бывшей супругой.

В конце прошлого года Дмитрий Тарасов прекратил сотрудничество с казанским «Рубином» и вот уже несколько месяцев сидит без работы, надеясь на выгодный контракт.

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