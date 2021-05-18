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«Не знал историю этого фото»: Корчевников показал снимок юной Тарасовой, сделанный Мишиным

Как отметила тренер, много лет назад они вместе были на сборах.

«Не знал историю этого фото»: Корчевников показал снимок юной Тарасовой, сделанный Мишиным
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показал уникальный снимок тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. На кадре она еще совсем юная девушка.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Вот эту, кстати, фотографию сделал Алексей Николаевич Мишин. Мы вместе с ним тогда были на сборах. Мне 14 или 15 лет».

Татьяна Тарасова

После этого Татьяна Тарасова поблагодарила Бориса Корчевникова, который пригласил ее к себе в студию на откровенный разговор. «Спасибо тебе, что у тебя такая прекрасная передача. Что тебе невозможно отказать. Что к тебе всегда нужно идти. К тебе всегда приходят очень хорошие люди, которые всегда очень хорошо слушают. Будь здоров, Боря», — заметила легендарная наставница.

«Я не знал про историю этой фотографии, что ее сделал Мишин», — только и смог вымолвить Борис Корчевников.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград в трех из четырех возможных дисциплинах.

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Алексей МишинБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Татьяна ТарасоваТатьяна Тарасова последние новости