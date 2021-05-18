«Не знал историю этого фото»: Корчевников показал снимок юной Тарасовой, сделанный Мишиным

Как отметила тренер, много лет назад они вместе были на сборах.

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показал уникальный снимок тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. На кадре она еще совсем юная девушка.

«Вот эту, кстати, фотографию сделал Алексей Николаевич Мишин. Мы вместе с ним тогда были на сборах. Мне 14 или 15 лет». Татьяна Тарасова

После этого Татьяна Тарасова поблагодарила Бориса Корчевникова, который пригласил ее к себе в студию на откровенный разговор. «Спасибо тебе, что у тебя такая прекрасная передача. Что тебе невозможно отказать. Что к тебе всегда нужно идти. К тебе всегда приходят очень хорошие люди, которые всегда очень хорошо слушают. Будь здоров, Боря», — заметила легендарная наставница.

«Я не знал про историю этой фотографии, что ее сделал Мишин», — только и смог вымолвить Борис Корчевников.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград в трех из четырех возможных дисциплинах.

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