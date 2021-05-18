«Подниматься не буду»: Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла, чтобы принять цветы от Корчевникова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла, чтобы принять букет цветов от ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Она стала гостем эфира.
«Я бы сказала, что жизнь прекрасна. Все хорошо», — заметила Татьяна Тарасова.
«Я вас очень люблю», — заявил Борис Корчевников, после чего преподнес букет цветов наставнице.
«Я подниматься не буду. Потому что я встать-то не могу».
Напомним, что 74-летняя Татьяна Тарасова прикована к инвалидному креслу. Ее уже не один год мучают сильнейшие боли в спине.
Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград в трех из четырех возможных дисциплинах.