«Подниматься не буду»: Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла, чтобы принять цветы от Корчевникова

У заслуженного тренера, как известно, серьезные проблемы со здоровьем из-за болей в спине.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла, чтобы принять букет цветов от ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Она стала гостем эфира.

«Я бы сказала, что жизнь прекрасна. Все хорошо», — заметила Татьяна Тарасова.

«Я вас очень люблю», — заявил Борис Корчевников, после чего преподнес букет цветов наставнице.

«Я подниматься не буду. Потому что я встать-то не могу». Татьяна Тарасова

Напомним, что 74-летняя Татьяна Тарасова прикована к инвалидному креслу. Ее уже не один год мучают сильнейшие боли в спине.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград в трех из четырех возможных дисциплинах.

Смотрите также: