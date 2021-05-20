Глаза обычной блондинки: Гагарина вслед за Водяновой обнародовала фото без макияжа

Певица не стесняется показывать себя без прикрас.

Мировой тренд на естественность подхватили многочисленные отечественные звезды. И, если раньше все старались появляться в своих Instagram во всей красе, сейчас все чаще знаменитые девушки фотографируются абсолютно без макияжа.

Свою внешность без мэйка ранее показала Кристина Асмус, которая призналась, что делает это впервые. Не постеснялась сняться сразу после пробуждения для своих фолловеров и Вера Брежнева. Наталья Водянова тоже выложила в Сеть фото своих глаз крупным планом без туши и наращенных ресниц.

И вот теперь дошла очередь до Полины Гагариной. Как и многие блондинки, она обладает мягкой нежной внешностью, которую и продемонстрировала в Instagram, запечатлевшись в гримерной во время работы над новым видеоклипом.

А вам нравятся звезды без макияжа?

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