Какая есть: Вера Брежнева показала свое лицо без макияжа ранним утром

Вера Брежнева в настоящий момент отдыхает с мамой и дочкой Сарой в Италии. Здесь она позволила себе побыть самой собой, забыв про звездный статус. Артистка отказалась от звездных нарядов и макияжа.

Свое лицо ранним утром без капли помады и туши для ресниц блондинка показала в личном блоге. Жена Константина Меладзе также не постеснялась предстать перед фолловерами без укладки, запечатлевшись прямо в отельном халатике в постели. Как оказалось, Брежнева захватила с собой в отпуск еще и домашнего питомца – милую кучерявую собачку.

Звезда также рассказала подписчикам в Instagram, что раз в год она устраивает себе праздник желудка и вволю наедается своей любимой пиццей с грушами и голубым сыром горгондзолой.

«Мы с мамой ее на двоих вчера», — призналась Вера.

А вот наследница знаменитости по традиции выбирает в ресторанах Италии пиццу «Маргариту».

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