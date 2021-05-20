А где ресницы?: Наталья Водянова показала лицо без макияжа

Модель не стесняется быть естественной и демонстрировать свою внешность без прикрас.

Наталья Водянова, несмотря на свои 39 лет и статус многодетной мамы (пять наследников), продолжает поддерживать статус топ-модели. Звезда то и дело появляется в глянце и на мировых подиумах. Правда, все реже, но не из-за невостребованности, а потому, что стала больше времени уделять семье. Да и достаток мужа бизнесмена Антуана Арно, а также ее самой позволяет немного расслабиться.

Звезда давно лишена многих комплексов и любит себя такой, какая есть. Возможно, именно это качество и позволило ей добиться успеха и в карьере, и в личной жизни. К примеру, модель с легкостью появляется на публике, как «при всем параде», так и без прикрас, игнорируя макияж, укладку и яркие наряды.

В личном блоге она нередко показывает свое лицо ровно таким, каким его создала природа, даже не пытаясь удлинить или нарастить коротенькие натуральные реснички.

А вам какие ресницы нравятся: естественные или наращенные?

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