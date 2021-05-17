Ах, эти ножки: Полина Гагарина в мини-платье с рукавами-фонариками подчеркнула стройность

Полина Гагарина недавно отметила 34-летие. Девушка обладает большой популярностью после участия в «Фабрике звезд» и «Евровидения». За минувшие годы она сильно изменилась, похудев и сменив имидж. Теперь певица является одной из самых стройных на отечественной эстраде. Она следит за своей фигурой, занимается спортом и при этом успевает уделять время детям. А после развода с Дмитрием Исхаковым, по мнению поклонников, блондинка еще больше похорошела.

В последнее время Полина все чаще хвастается стильными образами в стиле кэжуал. Она блистала яркими косухами и при этом надевала легкие платья. 17 мая в Москву пришла настоящая жара. Певица не упустила возможности, чтобы принарядиться. Она облачилась в мини-платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Наряд в романтичном стиле украшало белое кружево. Гагарина запечатлелась в автомобиле. Платье подчеркнуло ее стройную и хрупкую фигуру артистки.

Девушка сделала легкую укладку и макияж с акцентом на глаза. К слову, певица часто выбирает наряды в стиле бэби-долл, подчеркивающие ноги. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Поля, какая нежная», «Очень стройная», «Платье прелестное», «Красавица необыкновенная», «Вся поместилась в кадре», «Какая принцесса, милашка», «Платье нежнейшее, эти кружева ваше», — прокомментировали фото пользователи Сети.

Смотрите также: