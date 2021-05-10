«Обзор моей территории»: Гагарина в тренче цвета карамели и высоких сапогах отметилась у особняка

Певица поделилась кадрами, на которых прогуливалась у озера. Она похвасталась своим весенним нарядом.

Полина Гагарина не скрывает много работает. После развода с Дмитрием Исхаковым она сама воспитывает их общую дочку Мию, а также сына от первого брака Андрея. Вместе с наследницей она живет в просторном доме. Этой весной артистка успела съездить в Санкт-Петербург. Также она отметила день рождения наследницы. Но даже на майских праздниках артистка не сидит без дела. Очередной день она провела на съемках.

В соцсети Полина поделилась кадрами, на которых предстала в леопардовом мини-платье и тренче цвета карамели. Наряд дополнили высокие кожаные сапоги. Девушка оказалась у большого особняка. она решила провести экскурсию по территории. Артистка позировала на фоне розового заката.

«Вот собственно я владелица заката. Вот озеро мое, тоже. Гагаринское, кстати. Я назвала его в честь великого космонавта. И вот та там небольшая беседка тоже моя. А здесь будут люди», — рассказала звезда. «Обзор моей территории. Мечтать не вредно, а что?», — отметила она.

Позже на крыльце здания певица также засняла видео для поклонников, пригласив их на свое выступление.

«Будем обезоруживать друг друга», — шутливо заявила звезда.

Подписчики оценили не только образ девушки, но и ее позитивные ролики. «Какой элегантный уход в закат», «Красивая какая. Прекрасной атмосферы и классного концерта!», «Тренч крутой», «Какое милое платье», «Очень стильная», «Глаза рады вас видеть», «Зажигалочка», «Вот красотка, платье вам идет», «Кокетка и грация», — прокомментировали пост подписчики.

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