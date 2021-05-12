Полина Гагарина примерила черное платье бэби-долл с пышными рукавами

Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. К своей внешности она достаточно придирчива. Несколько лет назад артистка сильно похудела. Теперь она старается поддерживать себя в форме. А с помощью нарядов певица подчеркивает свои достоинства. При этом на сцене она чаще всего предстает в ярких образах с блестками. А вот в обычной жизни девушке нравится выглядеть более нежно и романтично.

Недавно Полина провела несколько дней в Санкт-Петербурге. Там она смогла не только насладиться отдыхом, но и показать свои повседневные образы от платьев в клетку до косухи. А теперь певица готовится к лету. После развода с Дмитрием Исхаковым поклонники заметили, что артистка похорошела и стала выглядеть еще женственнее. На этот раз в бутике Гагарина примерила черное платье бэби-долл с пышными рукавами. За счет свободного кроя оно казалось воздушным, а длина позволила подчеркнуть стройные ноги.

Певица была без макияжа. Она покрасовалась на камеру, демонстрируя свой образ. Остроносые балетки дополнили ее наряд.

Поклонники отметили, что такой стиль идет блондинке. Многие написали ей комплименты: «Красавица! Какая стильная», «Платье бомба», «Очень милая», «В этом наряде совсем девочка», «Поиграйте еще бровями», «Мне нравятся такие образы», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, платья с рукавами-фонариками не выходят из моды. На днях целую коллекцию модных платьев показала Стеша Маликова.

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