«Лето начнется ярко»: Лорак примерила джинсы с высокой талией и белоснежный топ с рукавами-фонариками

Ани Лорак не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Украинская исполнительница следит за фигурой и регулярно пополняет свой гардероб трендовыми обновками. Любит она наряжать и свою дочку Софию. На майские праздники артистка вместе с наследницей улетела на частном самолете отдыхать. Название курорта она оставила в секрете. Примечательно, что даже на курорте девушка предпочитает носить женственные платья и мини-шорты.

10 мая Лорак поделилась фото из отпуска. Она позировала на фоне бамбуковых декораций. Певица облачилась в широкие джинсы с высокой талией и белоснежный топ с рукавами-фонариками. Шлепки Chanel и ожерелье дополняли ее летний лук. К слову, широкие джинсы стали трендом в этом сезоне. Вера Брежнева, Виктория Боня и другие девушки уже поддержали этот тренд. Более того, Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) подчеркнула фигуру своим нарядом.

«Впереди — много работы над новыми песнями и скорыми премьерами. Наше с вами лето начнется ярко», — похвасталась она.

К слову, часть своих вещей Лорак решила продать. По всей видимости, она освобождает гардероб для новых модных нарядов. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в 42 года. «Невероятно красивая», «Такая красивая фигура», «Ваааауууу! Какая вы красотка! Очень нежный образ», «Шикарно выглядите», «Джинсы крутые», «Вах, девушка, запрещено быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики.

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