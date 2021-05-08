«С моими солнышками!»: Лазарев сделал фото с подросшим сыном и дочкой на отдыхе в Мексике

Певец впервые за долгое время показал своих детей. Он решил повторить снимок из своего детства.

Сергей Лазарев является не только талантливым певцом. Некоторое время назад он стал папой. Своего сына Никиту артист скрывал около трех лет. Теперь мальчику уже семь лет. А вот о том, что у него появилась дочка Анна, он сообщил в шоу Леры Кудрявцевой. За раскрытие секрета певец получил миллион рублей, который отправил на благотворительность. Теперь его наследнице уже два с половиной года.

Если сын часто появляется с Сергеем на репетициях и съемках, то младшую наследницу он показывает редко. Артист признавался, что просто оберегает малышей от негатива. Еще недавно он в компании друзей путешествовал по Мексике, а дети записывали для него видео. Теперь они воссоединились. В соцсети Лазарев поделился семейным фото. Он позировал на смотровой площадке с дочкой и сыном.

Мальчик был в черных джинсах и неоновой куртке, а его сестренка — в персиковых джоггерах и принтованной толстовке. Аня не забыла надеть солнцезащитные очки.

«С моими солнышками! Вспоминаю, что у меня есть подобная фотография с отдыха с моими родителями и братом, сделанная, когда нам было почти столько, сколько Нику с Анютой! «Как быстро летит время, как быстро быстро растут дети и взрослеем мы… наслаждайтесь каждым днем!» — рассказал артист.

Редкий кадр восхитил публику. «Красавчики», — заявила Лера Кудрявцева. «Мои солнышки!» — присоединилась мама Сергея Тина. «Какие вы красивые», «Модники», «Какие вы милые вместе», «Какие чудесные малыши. Никита очень на вас похож», «А улыбка у всех папина», «Аня уже такая большая», «Яркие и стильные», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Лазарев признавался, что малышей ему выносила суррогатная мать.

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