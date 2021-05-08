«С моими солнышками!»: Лазарев сделал фото с подросшим сыном и дочкой на отдыхе в Мексике

Сергей Лазарев является не только талантливым певцом. Некоторое время назад он стал папой. Своего сына Никиту артист скрывал около трех лет. Теперь мальчику уже семь лет. А вот о том, что у него появилась дочка Анна, он сообщил в шоу Леры Кудрявцевой. За раскрытие секрета певец получил миллион рублей, который отправил на благотворительность. Теперь его наследнице уже два с половиной года.
Если сын часто появляется с Сергеем на репетициях и съемках, то младшую наследницу он показывает редко. Артист признавался, что просто оберегает малышей от негатива. Еще недавно он в компании друзей путешествовал по Мексике, а дети записывали для него видео. Теперь они воссоединились. В соцсети Лазарев поделился семейным фото. Он позировал на смотровой площадке с дочкой и сыном.
Мальчик был в черных джинсах и неоновой куртке, а его сестренка — в персиковых джоггерах и принтованной толстовке. Аня не забыла надеть солнцезащитные очки.
«С моими солнышками! Вспоминаю, что у меня есть подобная фотография с отдыха с моими родителями и братом, сделанная, когда нам было почти столько, сколько Нику с Анютой! «Как быстро летит время, как быстро быстро растут дети и взрослеем мы… наслаждайтесь каждым днем!» — рассказал артист.
Редкий кадр восхитил публику. «Красавчики», — заявила Лера Кудрявцева. «Мои солнышки!» — присоединилась мама Сергея Тина. «Какие вы красивые», «Модники», «Какие вы милые вместе», «Какие чудесные малыши. Никита очень на вас похож», «А улыбка у всех папина», «Аня уже такая большая», «Яркие и стильные», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Лазарев признавался, что малышей ему выносила суррогатная мать.