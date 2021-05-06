«Долгожданные выходные»: Ани Лорак в черных джинсах запечатлелась на борту частного самолета с дочкой

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Девушка много работает и не жалеет средств, чтобы ее шоу были красочными и эффектными. На сцене она всегда появляется в женственных и зачастую сверкающих нарядах. В обычной жизни певица предпочитает более лаконичные и элегантные луки. Этой весной она регулярно появлялась на премиях и вечеринках, но в начале мая звезда пропала из поля видимости.

А теперь Лорак сообщила, что улетает отдыхать. Недавно у нее был отпуск на Мальдивах. Но там она также успела снять клип. Куда теперь направилась артистка, неизвестно. Однако она запечатлелась на фоне частного самолета. Певица облачилась в черные джинсы с резинками и белую принтованную футболку. На голове Каролины (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) снова была кепка, которую она так любит. В руках девушка держала ветровку.

«Долгожданные выходные. Наконец-то можно отключить телефон и насладиться оффлайном», — заявила артистка.

Позже Лорак уже позировала на борту частного борта. Напротив нее разместилась дочка София. Девочка с ногами забралась в широкое кресло.

Поклонники восхитились красотой певицы и пожелали ей хорошо отдохнуть. «Какая вы солнечная. Хорошего отдыха», «Красотка», «Снова отпуск?», «Какая вы стильная», «Вас невозможно не узнать», «Самая хорошенькая певица», «Наша женственная кошечка», — прокомментировали пост подписчики.

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