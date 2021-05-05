«Леди в розовом»: Лопырева в шелковом платье-комбинации посетила с Булатовым ресторан

Модель показала, как прошел ее вечер в Дубае. Она принарядилась, чтобы порадовать возлюбленного.

Виктория Лопырева стала редко приезжать в Россию. Победительница конкурсов красоты предпочитает находить в теплых краях вместе с двухлетним сыном Марко Лео. Девушка ездит в Турцию, но последние месяцы она находится в Дубае. Там она видится с друзьями, организовывает фестивали, а также загорает и отдыхает. Ее муж Игорь Булатов получил высокую должность Республике Коми, поэтому его долго не было рядом с женой, но он смог приехать к семье в мае.

На днях Лопырева отметила Пасху. Она похвасталась новыми достижениями сына, который научился ловко разбивать яйца. А накануне девушка отправилась на шоппинг. Она пополнила коллекцию сумок и туфель. А потом модель отправилась в ресторан. Она решила принарядиться. На новых кадрах девушка покрасовалась в шелковом платье-комбинации цвета фуксия. Наряд Виктория дополнили ожерельем.

«Вышли. Я сегодня lady in pink (леди в розовом). День ярких цветов!» — поделилась звезда.

Блондинка поужинала не только с Булатовым, но и друзьями. Они разместились за столиком, где смогли пообщаться и попробовать изысканные блюда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили девушку комплиментами. «Вы шикарны», «Красотка», «Розовый вам идет. Сразу такая Барби», «Ну, до чего же вы хороши!!! Ну, разве можно так», «У вас шикарные ноги», «Глаза просто фантастика», — прокомментировали пост подписчики.

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