Наглядное преображение: 53-летняя Валерия показала, как выглядит без грима и фильтров

Валерия не скрывает, что ей не нравилась перспектива, что ее будут называть бабушкой. Дело в том, что в прошлом году ее сын Арсений Шульгин женился на девушке по имени Лиана и вскоре подарил своей маме внучку Селин. Певица обожает нянчиться с крохой. Однако она любит заниматься спортом и следит за своей внешностью. Даже муж Иосиф Пригожин отмечает, что артистка выглядит очень молодо и ей не дашь 53 года.

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Поклонники до конца не верили, что Валерия так молодо выглядит. Тем более, что в современном мире многие звезды используют фильтры, фотошоп и профессиональный грим. Однако 13 мая певица поделилась видео. Она показала себя без макияж. На кадрах профессиональный визажист Юрий Столяров делает ей макияж. В итоге артистка демонстрирует, что у него получилось. При этом изначально на ее лице нет ни пятен, ни морщинок.

«Эх, если бы можно было и вправду так быстро», — написала звезда.

Подписчики признались, что без макияжа Валерия выглядит еще моложе. Многие восхитились красотой певицы. «Круто! Какая вы прелестная», «Первые секунды шок, потом норм», «Очень хорошенькая!», «Валерия и без макияжа — красотка», «Везет вам, вы не накрашенная совсем как девочка», «Валерия, вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее показал себя без макияжа модель Наталья Водянова.

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