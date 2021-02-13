А казалась идеальной: 38-летняя Водянова не побоялась показала, как выглядит без грима и укладки

Модель решила запечатлеть себя без косметики. Она призналась, что ее кожа не такая и безупречная.

Наталья Водянова знаменита на весь мир. Девушка из Нижнего Новгорода стала моделью стала моделью в 17 лет, периехала в Париж и вскоре покорила все мировые подиумы. Теперь она дружит со многими модельерами и регулярно посещает показы и светские рауты. При этом модель успела стать многодетной мамой. Она растит пятерых детей: Лукаса, Неву, Виктора, Романа и Максима. К слову, девушка в 38 лет очень молодо выглядит. Ее часто воспринимают, как сестру старшего наследника, а не маму.

Обычно Наталья выглядит идеально. Она всегда тщательно готовится к появлению на публике. Ей делают профессиональную укладку и макияж. Но порой и дома девушка ходит не в халате, а стильных нарядах. Поклонники не устают поражаться тому, как ей удается выглядеть свежи и молодо. Однако 13 февраля Водянова сняла честное видео. Она предстала без грима и укладки. Девушка решила признаться, что у нее тоже бывают проблемы с кожей.

Она показала отеки под глазами, мимические морщины и следы от акне. В некоторых местах у нее была заметна пигментация кожи. Модель не стала скрывать, что ухаживает за собой, чтобы выглядеть более красиво.

Поклонники стали осыпать Наталью комплиментами. Многие признались, что не отважились бы предстать без фильтров. «Почему вы вообще не меняйтесь? Как это возможно!?», «Все натуральное, продолжайте в том же духе», «Вы потрясающая… Свет в вас…», «таких осталось очень мало», «У вас лицо бэби-фейс, вы вообще не стареете», «Такие проблемы есть у всех», «Красивая, хоть и без макияжа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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