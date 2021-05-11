«Боже, в каком мире мы живем»: Бузова, Чурикова и другие звезды высказались о трагедии в Казани

11 мая в гимназии № 175 в Казани произошло нападение на учеников. Сообщается о 11 погибших. Также есть пострадавшие.

Вторник, 11 мая, был омрачен трагедией, которая произошла в Казани. В гимназии № 175 произошел взрыв, а также началась стрельба. Сначала сообщалось о двоих мужчинах, которые проникли в учебное учреждение. Но позже стало известно, что нападавший был один — это бывший ученик этой гимназии, которому всего 19 лет, об этом пишет ТАСС. Из-за случившегося погибли по меньшей мере 11 человек, среди них учительница, уборщица и школьники.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. На место ЧП выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Жители Казани стараются помочь тем, кто находится в больнице. Многие идут сдавать кровь. Тем времени звезды отреагировали на трагедию. Алсу поражена жестокостью, которая была проявлена к детям. Наталья Подольская, а также Ксения Собчак в ужасе от случившегося.

Ольга Бузова, которая мечтает стать мамой, не осталась в стороне. Она высказалась о трагедии в соцсети.

«Казань! Мое сердце разбито от жесткости, случившейся сегодня. Как???? Как можно было врываться в школу и расстреливать ни в чем не повинных детей. Боже, в каком мире мы живем. Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернется! Мои молитвы с каждой семьей, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке двух нелюдей», — написала девушка.

Присоединилась к ней Яна Чурикова, которая много лет работает на телевидении.

«Просто нет слов… Это наша общая боль…» — отметила она.

Свои соболезнования семьям погибших выразили: Александр Олешко, Екатерина Скулкина, Елена Ксенофонтова, Айза Анохина, Кети Топурия, Гарик Харламов и другие известные персоны.

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