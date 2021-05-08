«Уже 5 день с одной прической»: Бузова показала перевязанные ноги и сообщила о решении врача

Ольга Бузова умеет привлечь к себе внимание. Когда она рассталась с Давидом Манукяном, ее поддержала весомая часть отечественного шоу-бизнеса. А несколько дней назад девушка пропала из соцсетей. Когда прошло почти двое суток стало известно, что телеведущую госпитализировали и прооперировали. А 6 мая она вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Тогда артистка едва разговаривала, отходя от наркоза.

С каждым разом Ольга старалась передать больше своих эмоций, но при этом не говорила, что случилось. Она постоянно плакала, говоря, что здоровье нужно беречь. А вот 8 мая вскоре после очередного приступа плаксивости телеведущая поделилась фото в полный рост. Она показала, что ее ноги перевязаны эластичными бинтами. Бузова сидела на пуфиках в медицинском учреждении. Она была без макияжа, но уже без отеков на лице.

«Поймала себя на мысли, что уже 5 день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Урааа! Мой лечащий врач отпустил „болеть“ меня домой», — рассказала звезда.

Поклонники предположили, что девушка пережила плановую операцию. Она давно жаловалась на выпирающие косточки, которые находятся на ступнях. Однако Ольга не стала называть диагноз. Поклонники отметили, что она хорошо выглядит. Многие пожелали ей легкого выздоровления. «Оленька, очень хорошо выглядите, выздоравливайте и косички вам очень к лицу», «Все уже позади, береги себя», «Столько кипиша, а уже домой отпустили», «Эх, зачем было строить трагедию», — стали писать подписчики.

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