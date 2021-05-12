«Цветущий вид»: Бузова в короткой юбке и ботинках Prada на тракторной подошве отправилась гулять

Телеведущая не так давно выписалась из больницы. Однако она уже предпочитает вести обычной образ жизни, чем удивила поклонников.

Ольга Бузова с 18 лет стала знаменита. Она участвовала в шоу «Дом-2», а потом стала его ведущей. Теперь девушка является одной из самых известных персон в России. Она старается обо всем делится с поклонниками, поэтому многие испугались, когда телеведущая пропала из Сети в начале мая. Тогда она попала в больницу и перенесла операцию. Но уже через несколько дней ее выписали и отправили домой. Примечательно, что до сих пор она не рассказала подробности случившегося.

Сначала Ольга находилась в съемной квартире, но накануне девушка стала выходить на прогулки и даже возобновила занятия спортом. А 12 мая артистка принарядилась, что насладиться теплой погодой. Она запечатлелась на крыльце в куртке и мини-юбке из денима. Ее образ дополняли сумка и ботинки Prada на тракторной подошве. Бузова сделала макияж с акцентом на губы и заплела волосы в две косички.

«Хочу гулять», — заявила она.

Поклонники удились тому, что Ольга так быстро поправилась. Одни заметили, что она стала еще стройнее, а другие оценили ее модным образ. «Такая худая», «Одни ноги», «Почему видно только одежду, совсем исхудала», «Что то Оля на Олю уже не похожа, изменилась совсем», «Модный прикид, как и не была в больнице», «Цветущий вид», «Словно юбку забыла», «Какой крутой образ, очень нравится», «Что за вид?», «Юбка коротковата», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: