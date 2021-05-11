«Ты моя лапочка»: Нюша запечатлела дочку в белоснежном платье с принтом за завтраком с бабушкой

Анна Шурочки, больше известная как Нюша, с юных лет выступает на сцене. Девушка обладает не только вокальными данными, но и привлекательной внешностью. О своей личной жизни раньше певица почти не рассказывала. Однако ее сердце смог завоевать Игорь Сивов.

Теперь у супругов подрастает дочка Симба. Певица летала в Майами, где и появилась на свет ее наследница. А потом она переехала из своей квартиры в Москве в подмосковный дом, чтобы у ребенка было больше места для игр. Накануне артистка показала, как они завтракают во дворе, но не у себя дома, а на курорте среди пальм. Стол был размещен на лужайке в саду. Девочку мама нарядила в белое платье с принтом. Также на ее груди красовался прозрачный нагрудник, чтобы ребенок не запачкался.

«Девочка моя, ты выбрала себе булочку? Вот эту? Хорошо. Ты моя лапочка», — сказала Нюша.

В кадр попала и ее мама Ирина Шурочкина. Женщина не так давно сделала короткую стрижку. Поклонники отметили, что певица с родительницей очень похожи. Только Ирина блондинка, а вот ее дочка любит экспериментировать с имиджем. В тарелке у Симбы остались листья салата и брокколи. Также она ела ягоды, а в руках держала пирожок. Артистка в свою очередь насладилась овощным салатом.

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