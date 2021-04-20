В нежно-розовых тонах: Лопырева в вязаном платье в пол и модных босоножках позировала в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что ей нравится жить в теплых странах. Она не только занимается воспитанием наследника, первенца Марка Лео, но и развивается как бизнесвумен и модель. Элегантная блондинка недавно устроила фестиваль «Матрешка». Там она встречала гостей на светском рауте в блестящем платье в пол.

В обычной жизни Виктория предпочитает более лаконичные образы. Но при этом она любит подчеркивать свои достоинства. На днях модель приняла участие в фотосессии. Она оказалась на террасе с бассейном в высотном здании в Дубае. Жена Игоря Булатова позировала в нежно-розовом платье в пол.

Примечательно, что наряд был вязанный, что придало ему изюминку. Лук дополнили нюдовые босоножки на завязках с квадратным мысом — именно такая обувь стала трендовой в этом сезоне. Ранее похожую пару обуви выбрали Нюша, Ксения Бородина, Стеша Маликова и другие звезды. Ярким акцентом стала сумка Bottega Veneta.

Поклонники отметились, что Лопырева выглядит бесподобно. Многие одарили ее комплиментами. «Очень нежный образ! Виктория, роскошно!», «Очень нереальное платье», «Нежная, воздушная, легкая… Красивая», «Слов нет», «Вязаное платье? Вау», «Вы просто восторг», «Платье нереальное! Впервые вижу такое», — прокомментировали пост подписчики.

А вот и образ Нюши в таких же ультрамодных босоножках, как и у Виктории Лопыревой.