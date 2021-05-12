Секрет – в модели на запах: Скулкина в костюме из канареечного шелка умело сформировала талию

Екатерина Скулкина предстала в супермодном костюме канареечного цвета, которое успешно моделировало талию и стройнило.

На первый взгляд комплект актрисы из блузы и юбки выглядел как платье, однако звезда заверила, что это не так. А благодаря тому, что у костюма верх отделяется от низа, наряд приобрел широкий вариатив комбинаций.

Фолловеры звезды заметили, что в платье их любимица выглядит особенно стройной. И это не случайно. Модели на запах рекомендовал к носке Александр Васильев, который замечал, что они способны создать эффект тонкой талии даже там, где ее нет. Хорошую роль играет и V-образный вырез одеяния, который вытягивает зрительно фигуру, а также монохромность костюма. Эвелина Хромченко уверена, что тотальные комплекты тоже стройнят.

Отдельно ведущая «Модного приговора» останавливалась на одном из шоу на шелковой ткани, которая сейчас очень актуальна. А Институт Pantone назвал желтый оттенок наряду с серым цветом года.

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