«Удовольствие смотреть»: Васильев показал платье, которое даже полные ножки делает изящными

На шоу «Модный приговор» Первого канала для корпулентной героини проекта подобрали платье, которое сразу же скорректировало ее фигуру.

Кроме того, наряд визуально сделал более изящными ножки девушки. До выхода на подиум проекта она, к слову, жаловалась на лишний вес. Но, увидев себя в зеркале, была действительно поражена фэшн-преображением. Выразил свой восторг и ведущий передачи Александр Васильев.

«Просто удовольствие на вас смотреть!» — восхитился историк моды.

Он заметил, что крой наряда на запах в сочетании с его длиной мидакси, туфлями и черным поясом на талии дали этот приятный стройнящий эффект. Как известно, открытые туфли облегчают силуэт, делают походку более летящей, а ножки зрительно более изящными. Черные многослойные ремни тоже играют свою роль – их темное пятно на красном фоне ткани визуально сузило талию. Эвелина Хромченко заметила, что такие аксессуары теперь в тренде.

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