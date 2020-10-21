«Взрыв интереса»: Хромченко назвала ткань, вещи из которой выглядят модно

В этом сезоне вопреки любой логике в моду вошли вещи из дорогой ткани. В тренде парча, жаккард, бархат, гобелен. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире Первого канала на шоу «Модный приговор».

«Если говорить о нынешнем сезоне осень 2020-2021, то можно отметить удивительный взрыв интереса дизайнеров к роскошным тканям. На протяжении довольно долгого времени роскошных тканей побаивались (мы с вами помним — роскошь взрослит), но нынешний сезон окончательно опустил вожжи и на мировой подиум ворвалось огромное количество парчи, гобеленов и золотом шитых полотен!» — сказала ведущая.

Отметим также, что на участнице шоу, которая демонстрировала модный костюм из актуальной роскошной ткани, был надет жакет с элементом, напоминающим баску. Такие вещи ранее Эвелина рекомендовала примерять женщинам с лишним весом и фигурой «яблоко». Хитрая модель визуально формирует талию даже там, где ее нет.