«Это ужас и бессилие»: Николаев, Навка, Шарапова и другие звезды скорбят по погибшим в Казани

В гимназии № 175 произошла трагедия. Погибли дети, а также учительница. После нападения на учеников оказались встревожены многие звезды. Они выразили свои соболезнования родным и близким тех, кто погиб.

Завершение майские праздников было омрачено трагедией. 11 мая в гимназию № 175 в Казани ворвался 19-летний парень. Как позже выяснилось, он был учеником этого учебного заведения ранее. Злоумышленник напал на вахтера, а затем на учительницу и детей, которые прятались на втором этаже в кабинетах. По предварительным данным, вахтер, учительница и еще несколько учеников погибли в результате случившегося. Сообщается о том, что госпитализирован 21 человек.

В Татарстане 12 мая объявили днем траура по погибших в результате нападения на казанскую гимназию. В образовательных учреждения Казани будут проведены проверки. Напавший на учеников парень был задержан. Многие звезды уже отреагировали на произошедшее. Ксения Собчак, Наталья Подольская и другие известные персоны назвали трагедию ужасной. Также Ольга Бузова, Елена Ксенофонтова, Максим Галкин выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования. Не осталась в стороне Татьяна Навка, фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Неимоверная и необъяснимая жестокость. Казань. Мои соболезнования родным и близким, скорблю вместе с вами. Вечная память», — написала она в соцсети.

Певец Игорь Николаев потрясен случившимся в казанской школе. Он встревожен тем, что дети оказались не защищены.

«Это ужас и бессилие. Получается, что ни один родитель, отправляя своего ребенка в школу, не может быть уверен в том, что ребенок вернется оттуда живым… Невозможно представить глубину горя родителей! Мои глубочайшие соболезнования!» — высказался артист.

Ведущая Арина Шарапова прокомментировала стрельбу в Казани.

«Страшные, чудовищные события в Казани… Глубокие соболезнования родным и близким, потерявших детей в этой страшной трагедии в казанской гимназии. Согласна с Валентиной Матвиенко: «Необходимо мобилизовать все силы и возможности родительской общественности, госорганов и специальных служб для того, чтобы принять другие меры по недопущению впредь подобных трагедий», — отметила она.

Также выразил свои соболезнования Марк Богатырев. Актер многим известен по своей роли в сериале «Кухня». А вот Екатерина Шпица поразилась тому, на что решился 19-летний парень.

«Пришел человек на второй день после Дня Победы. И стал стрелять в своих же, не во врагов. Убил вахтера, который успел нажать тревожную кнопку, убил учителя и детей. Когда я новость узнала, их было 9, деток. И никакой фашизм ему в подспорье не понадобился. Ужас, кромешная тьма. Неутолимая боль для родителей. Как же это возможно, чтоб в святая святых детства каждого ребенка, в школу проник человек с оружием…» — написала она.

Новость подготовлена по данным портала «Вести», а также агентства «РИА Новости».

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