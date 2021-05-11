«Комок в горле и страх»: Галкин, Муцениеце и другие выразили соболезнования родным погибших в Казани

Муж Аллы Пугачевой, а также многие артисты отреагировали на случившееся в гимназии № 175, где 11 мая была открыта стрельба. На месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.

11 мая утром появились печальные известия. В гимназии № 175 в Казани сначала произошел взрыв, а потом началась стрельба. Изначально сообщалось о двоих мужчинах, которые якобы пробрались в учебное заведение и открыли стрельбу. Но позже выяснилось, что нападавший был один — 19-летний парень, бывший ученик этой гимназии.

По предварительным данным, погибло не менее 10 человек. Из них один преподаватель. А пострадавших больше 20 человек. 12 мая во всех школах Казани отменены учебные занятия. Этот день объявлен траурным. Многие звезды уже отреагировали на случившееся. Алсу, Ксения Собчак, Наталья Подольская, Ольга Бузова и другие известные персоны потрясены случившимся. Не остался в стороне и Максим Галкин.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии. Страшная трагедия, потрясающая до глубины души!» — написал он.

Актриса и мама двоих детей Агата Муцениеце тоже с трудом высказалась о случившемся. Девушка в шоке от жестокости, которая была проявлена к детям.

«Казань! Как так? Почему люди убивают людей? Откуда столько злости внутри нас? Мои соболезнования все пострадавшим! Это ужасная трагедия, комок в горле и страх за наших деток… Ну почему такое допустимо? Если честно, тут и слов не подобрать.. Это просто…» — отметила она.

Екатерина Стриженова, которая много лет работает на телевидении и очень любит свою семью не смогла остаться равнодушной к произошедшему.

«Слова соболезнования и сочувствия родителям!!! Завтра в Казани день траура… Что заставило молодого человека взять оружие и пойти в школу расстреливать детей?! Пока мы не поймем — мы не сможем это прекратить…» — высказалась артистка.

Новость составлена на основе информации ТАСС и Telegram-канала Mash.

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