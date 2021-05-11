«Какой ужас!»: Ксения Собчак потрясена трагедией в Казани

11 мая двое мужчин устроили стрельбу в гимназии № 175. Телеведущая, а также многие звезды выразили свои соболезнования семьям погибших.

Утро 11 мая омрачили трагические известия из Казани. Сначала сообщалось, что в гимназию № 175 проникли двое мужчин. Они открыли стрельбу. В результате их действий погибли учительница, охранник и уборщица, среди жертв есть и школьники. Позже стало известно, что нападавший был один, его задержали. По предварительным данным, в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены 18 детей и трое взрослых, об этом пишет ТАСС.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. На место ЧП выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. В Сети появились кадры, на которых видно, что двери и стекла словно выбиты.

На трагедию отреагировала Ксения Собчак. Она находится в Мексике на отдыхе. Однако телеведущая пришла в шок от случившегося.

«Какой ужас!» — написала она в своем телеграм-канале. «Как страшно», — добавила она, читая подробности случившегося.

Певица Наталья Штурм тоже не осталась в стороне.

«Казань… Скорбим по детям, невинно погибшим. Скорбим по всем жертвам», — заверила она.

Недавно ставшая мамой во второй раз Наталья Подольская тоже не может смириться со случившимся.

«Просто нет слов… Господи, спаси и сохрани», — написала она.

Напомним, что в 2004 году произошел теракт в Беслане. Тогда несколько дней преступники удерживали учителей и детей в заложниках. А в 2018 году массовое убийство произошло в Керченском политехническом колледже. Тогда погиб 21 человек.

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