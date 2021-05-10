«А в жизни совсем не так»: Кудрявцева в легком платье со шнуровкой подчеркнула стройность ног

49-летняя телеведущая призналась, что не любит фотографироваться. По ее словам, в жизни она выглядит иначе.

Лера Кудрявцева относится к тем женщинам, которые всегда выглядят безупречно. Она работает на телевидении, поэтому регулярно предстает на публике в модных образах. Блондинка заботиться о своей внешности не только, чтобы в кадре выглядеть красиво, но и чтобы радовать молодого мужа Игоря Макарова. Недавно она намекнула, что их отношения стали менее страстными. телеведущая неожиданно заявила, что готова к изменам со стороны возлюбленного.

Но этой весной они вместе улетели отдыхать. Пара проводит время в Дубае. Лера на курорте не только купается и загорает. Она носит летние, яркие наряды. Ранее блондинка отметилась в юбке в пол лимонного цвета, а также примерила платье под леопарда. Телеведущей нравятся струящиеся легкие наряды. На новом фото Кудрявцева позировала на лежаке в белом платье с принтом в виде роз. Декольте на шнуровки стало изюминкой образа. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги.

«Казалось бы — Инста — это фото , но я ненавижу фотографироваться. Встал, лег , принял позу, живот втянул, морщины убрал в фоторедакторе, жир убавил там же, ну екарный бабай. А в жизни то, совсем все не так. И что делать прикажете ? Ну блин , никто — никогда не будет вечно молодым и красивым. Никто! Никогда!!! Живите с этим! Аллилуйя фоторедакторам», — написала звезда.

Поклонники отметили, что в 49 лет Лера выглядит очень молодо. Многие одарили ее комплиментами. «Не знаю, недавно видела вас, ничего вам убирать не надо и замазывать! Вы шикарны!», «Ты прекрасно выглядишь», «Лера, как будто сама себя успокоила. Главное быть не молодым и красивым, а наполненным, целостным, добрым», «Лерочка, красотка и такой будешь всегда, не переживай! 35 не больше!» — прокомментировали пост подписчики.

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