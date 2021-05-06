49-летняя Кудрявцева призналась, как изменились ее отношения с молодым мужем

Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как больше 20 лет работает на телевидении. На ее глазах выросли многие артисты. При этом не часто появляется на светских раутах, редко хвастается нарядами и предпочитает жить скромно в загородном доме с мужем Игорем Макаровым. С молодым хоккеистом она поженилась восемь лет назад. Теперь у них подрастает двухлетняя дочка Мария. Со стороны пара выглядит счастливой.
Примечательно, что Лера многое знает о жизни других звезд. У нее есть возможность брать интервью и задавать практически любимые вопросы селебрити, выведывая их тайны. Но сама она редко говорит о себе и семье. Но недавно телеведущая стала участницей YouTube-шоу Comment Out. Там она неожиданно разоткровенничалась. Ведущий Владимир Маркони залюбовался гостьей и спросил ее:
«Лер, можно личный вопрос? Часто ли тебе говорят, что ты очень сексуальная женщина?»
Сначала Кудрявцева замолчала, потупив взор, а потом все же сделала признание, которое вызвало негодование у зала. Люди стали гудеть.
«Я замужем давно. Муж перестал мне это говорить… Нет, не часто», — сказала блондинка.
Стоит отметить, что телеведущая в свои 49 лет выглядит моложе многих ровесниц. Ко всему прочему она одевается очень женственно. Позже в соцсети поклонники ее поддержали и заверили, что она очень привлекательная. К слову, Лере во время эфира пришлось написать неприятный комментарий Александру Олешко. Она призналась, что он на нее обиделся.
«Да, я знала, что шоу жесткое, но блин. Саня, прости меня, но жрать живую рыбку, было выше моих сил. Можете помочь мне друзья? Чтобы Саня меня простил», — написала звезда.