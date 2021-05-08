Когда чует стиль: 49-летняя Кудрявцева в шифоновом платье в пол предстала на улице Дубая

Телеведущая показала, как проходит ее отдых в Арабских Эмиратах. Наряд звезды и ее точеная фигура впечатлили поклонников.

Лера Кудрявцева редко оголяется. При этом она не боится совершать порой очень странные поступки, что доказала, приняв участи в YouTube-шоу Comment Out. Телеведущая многое знает о личной жизни других людей, но о себе рассказывает редко. Однако недавно она призналась, что легко отпустит молодого мужа Игоря Макарова к любовнице. А также неожиданно дала понять, что даже в ее браке есть проблемы, признавшись, что супруг уже не говорит ей о ее сексуальности.

Однако всю свою красоту она смогла продемонстрировать на отдыхе в Дубае. Для Леры это первый отпуск в этом году. Она наслаждается жаркой погодой с мужем, остановившись в роскошном отеле. Для прогулки по городу 49-летняя телеведущая облачилась в шифоновое платье в пол с леопардовым принтом. Наряд дополнил кремовый пояс, который подчеркнул ее талию. В руках блондинка держала розовую сумку.

А потом Кудрявцева показала, как нежится в бассейне, облачившись в купальник цвета барби. Лиф-бандо подчеркнул ее красивый бюст. Более того, она сверкнула талией в намокшем бикини.

На кадрах звезда также принимает ванну с солью, наслаждается красивыми пейзажами и общается с мужем в бассейне. Она дала понять, что ее отдых проходит идеально. Поклонники отметили, что Лера прекрасно выглядит. Многие удивились, что на кадрах не было ее двухлетней дочки Марии.

«Фигурка кукольная», «Какая талия», «Просто роскошно выглядите», «Платье шикарное», «Грудь — загляденье», «Лера, вы хороша», «Муж теперь обязан осыпать вас комплиментами», «Маша не с вами?», «Просто красивая пара», — стали писать подписчики.

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