«Можно простить»: 49-летняя Кудрявцева готова отпустить молодого мужа к любовнице

Телеведущая заверила, что реально смотрит на вещи и не будет препятствовать счастью хоккеиста с другой девушкой.

Лера Кудрявцева не раз рассказывала о своем браке с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, от которого родила сына Жана. Но их отношения были недолгими. Неудачным оказался и ее второй брак с бизнесменом Матвеем Морозовым. А когда певец Сергей Лазарев, в которого блондинка была влюблена, так и не взял ее в жены, девушка обрела долгожданное счастье с хоккеистом Игорем Макаровым.

Почти три года назад Кудрявцева подарила избраннику дочку Марию. Они живут уединенно в загородном доме. Телеведущая знает многое о чужой личной жизни, а вот о своих отношения с молодым хоккеистом делится редко. При этом она не скрывает, что многие говорят ей, что привлекательный спортсмен может найти себе другую помоложе. Уже скоро Лере исполнился 50 лет. Но стоит отметить, что выглядит она очень молодо.

Оказалось, что звезда эфира с легкостью отпустит мужа, если он полюбит другую. Она даже спокойно относится к изменам, хоть и предпочитает о них не знать.

«Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Игорь в отличие от многих, он взрослый… Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» — рассказала Кудрявцева в YouTube-шоу «Лучше — правду».

«Главное, чтобы я не знала об измене… Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная — более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», — добавила она.

Стоит отметить, что Лера знает много историй, так как звезды приходят на ее передачу и раскрывают правду о себе, мужьях и женах. По всей видимости, именно большой опыт подтолкнул ее к таким рассуждениям. Однако сейчас для нее самой большой радостью является дочка. Более того, она часто гуляет с мужем и водит кроху вместе с Макаровым на утренники и развлекательные мероприятия. Поклонники уверены, что она заслужила настоящего счастья.

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