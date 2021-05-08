В фантазийных очках и розовой блузке: Стриженова запечатлела себя на фоне моря в Севастополе

Екатерина Стриженова работает на телевидении с пятилетнего возраста. Раньше она снималась в детских программах, а теперь является ведущей передач «Доброе утро» и «Время покажет». Более того, часто на работе она сталкивается со своим мужем Александром Стриженовым. Их союз считают одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Этой весной женщина успела побывать в больнице, неудачно упав на съемках. Муж был рядом с ней даже в больнице.

Однако не так давно Екатерина вернулась в эфир. Она похвасталась, что злополучную ступеньку убрали из студии. Также 53-летняя телеведущая вновь стала радовать зрителей женственными и стильными образами. А накануне 9 мая она прилетела в город-герой Севастополь. Первым делом Стриженова отправилась к морю. Она запечатлел себя в розовой блузке и фантазийных солнцезащитных очках. Ветер развивал ее волосы.

«Когда прилетаешь из дождливой Москвы, кажется особенно нереальным море зеленое, его цвет, небо космическое, тепло солнца! Как же хорошо», — поделилась звезда.

По всей видимости, Екатерина приехала не отдыхать, а работать и в День Победы выйдет в эфир из знаменитого города в Крыму. Поклонники были рады видеть телеведущую. Многие признались, что не сразу ее узнали. «Самая красивая и вечно молодая! Катя вы супер!», «Тут вас и не узнать!», «Очки крутые», «Вы прям помолодели», «Вам идут эти пейзажи», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: