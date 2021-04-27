«Согласно погоде»: Стриженова в глянцевом плаще с белой окантовкой отметилась на модном показе

Екатерина Стриженова не так давно отметила день рождения. Телеведущая не перестает удивлять поклонников, так как в 53 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Более того, она ведет несколько передач и всегда выбирает женственные образы для появления в эфире. Артистка часто носит жакеты и юбки-футляры, а также платья. Примечательно, что в обычной жизни они тоже следит за трендами и одета с иголочки.

27 апреля Екатерина отправилась в на презентацию новой коллекции одежды Виктории Андрияновой и AR технологии. Как оказалось, те, кто там появился, сами стали моделями. Телеведущая была облачена в платье мидакси винного цвета. Она решила надеть поверх глянцевый плащ с белой окантовкой. Стриженова покрасовалась перед камерой. Бархатные сапоги дополнили ее современный лук.

«Первый в России иммерсивный показ Виктории Андрияновой и AR технологии. Каждый кто побывал сегодня на презентации коллекции мог стать его участником. Согласно погоде, я выбрала плащ и „ушла“ в другое измерение», — поделилась знаменитость.

Поклонники были восхищены ее образом. Многие отметили, что наряд подошел телеведущей. «Катя, вы прекрасны», «Екатерина! Вы прекрасно выглядите», «Вам очень идет! Вы прекрасна», «Ох, просто космос», «Какой интересный плащ», «Очень крутой образ», «Чаще бывайте на показах», «Красотка, ничего не скажешь»,» Для нашей весны очень крутой плащ«, «Вы только моложе стали», — прокомментировали пост подписчики.